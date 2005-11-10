Krstovic e Carnesecchi regalano un sorriso a Sarri: Atalanta corsaro sul campo del Monza

Sorride l'Atalanta, mastica amaro il Monza. Così è andata la sfida in programma al Brianteo oggi alle 15.00 e valida per l'11^ giornata di Serie A. Per affrontare la squadra che lo ha esonerato un anno esatto fa, Juric si schiera col 3-5-2 con Varela e Robinson come riferimenti offensivi. A centrocampo chance dal 1' per Mout, che gioca insieme a Colombo e Akinsanmiro con Touré e Mangas sulle fasce. Sarri risponde con il 4-2-3-1, con Krstovic assistito da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. Pasalic forma con Ederson il duo in mediana.

Il primo tempo è Monza vs Carnesecchi

Ci si aspetta un'Atalanta più viva rispetto alle ultime uscite e invece è il Monza a fare la partita. Brianzoli più volte vicini al vantaggio e bergamaschi salvati da un Carnesecchi in versione saracinesca. Il portiere nerazzurro è infatti decisivo due volte su Varela, una su Kouadio e una su Robinson. La Dea, dal canto suo, si fa vedere in avanti solo in una circostanza con De Ketelaere che però non trova la porta. Lo 0-0 di fine primo tempo è un'affare per la squadra di Sarri, mentre ai padroni di casa resta più di un rimpianto per quanto prodotto e non concretizzato.

La risolve il solito Krstovic

I rimpianti citati in precedenza diventano enormi 5 minuti dopo l'inizio della ripresa, quando è l'Atalanta a sbloccare il match con un tapin di Krstovic dopo un'azione sviluppata sulla sinistra da Zalewski e Bernasconi e una respinta decisamente rivedibile da parte di Tornqvist. La squadra di Sarri prende fiducia e, nel corso del secondo tempo, sfiora varie volte il colpo del ko. Brivo nel finale, con un possibile rigore per il Monza (contatto in area tra Rowe e Colpani) non fischiato dall'arbitro. Basta comunque la rete dell'ex Lecce, che consente ai bergamaschi di respirare in classifica. Altro duro colpo per Juric, a cui la sosta servirà per dare una scossa alla sua squadra.