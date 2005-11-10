Milan, Amorim: "Chi gioca qui capisca che non possiamo permetterci un minuto di ferie"

“Sono veramente orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita, ci siamo adeguati al tipo di gara senza mai perdere competitività. L’atteggiamento è stato quello giusto, in questo modo sono convinto che vinceremo ancora molte altre sfide. Essere eclettici, anche quando ti rendi conto che non puoi giocare benissimo, è una dote dalla quale ripartire in chiave futura. La continuità la troveremo piano piano. Bisogna pensare giornata dopo giornata senza prefissarci un obiettivo, solo quando più solidi potremo ragionare sul lungo periodo e alzare l’asticella.

In ottica doppia competizione abbiamo pagato a caro prezzo anche le tante assenze, ma con l’organico al completo potremo migliorare anche nelle competizioni europee e non solo in campionato. Chi gioca nel Milan deve essere sempre connesso con questo club e con la sua storia, quanto accaduto giovedì scorso mi aveva dato fastidio perché non possiamo concederci pause. Chi indossa questa maglia deve sempre scendere in campo per vincere, non dobbiamo accettare la sconfitta”. Queste le parole a DAZN di Ruben Amorim, allenatore del Milan che si gode il rendimento esterno di una squadra sin qui ancora imbattuta in trasferta.