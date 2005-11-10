Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Amorim: "Chi gioca qui capisca che non possiamo permetterci un minuto di ferie"

autore
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 17:45Serie A
autore Gaetano Ferraiuolo
08.11.2026 17:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

“Sono veramente orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita, ci siamo adeguati al tipo di gara senza mai perdere competitività. L’atteggiamento è stato quello giusto, in questo modo sono convinto che vinceremo ancora molte altre sfide. Essere eclettici, anche quando ti rendi conto che non puoi giocare benissimo, è una dote dalla quale ripartire in chiave futura. La continuità la troveremo piano piano. Bisogna pensare giornata dopo giornata senza prefissarci un obiettivo, solo quando più solidi potremo ragionare sul lungo periodo e alzare l’asticella.

In ottica doppia competizione abbiamo pagato a caro prezzo anche le tante assenze, ma con l’organico al completo potremo migliorare anche nelle competizioni europee e non solo in campionato. Chi gioca nel Milan deve essere sempre connesso con questo club e con la sua storia, quanto accaduto giovedì scorso mi aveva dato fastidio perché non possiamo concederci pause. Chi indossa questa maglia deve sempre scendere in campo per vincere, non dobbiamo accettare la sconfitta”. Queste le parole a DAZN di Ruben Amorim, allenatore del Milan che si gode il rendimento esterno di una squadra sin qui ancora imbattuta in trasferta.

Articoli correlati

Immagine news 1
Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"
Immagine news 2
Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
Immagine news 3
Amorim spiega i problemi di Goncalo Ramos: "Farà tantissimi gol quando lo aiuteremo di più"
Immagine news 4
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 11ª giornata di campionato

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
18:23 Serie A
Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"
Immagine news 2
18:18 Serie A
Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
Immagine news 3
18:15 Serie A
Inter-Como, sugli spalti di San Siro c'è anche mister Antonio Conte
Immagine news 4
18:08 Serie A
Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
Immagine news 5
18:08 Serie A
Amorim spiega i problemi di Goncalo Ramos: "Farà tantissimi gol quando lo aiuteremo di più"
Immagine news 6
18:02 Serie ALive TMW
Live TMWGenoa, Ellertsson: "Siamo un bel gruppo. Io posso ancora migliorare molto"
Immagine news 7
18:00 Serie A
Inter, Spence prima del Como: "Dobbiamo restare concentrati e vincere"
Immagine news 8
17:56 Serie A
Como, Sanchez: "Inter squadra fortissima, ma lo siamo anche noi. Vogliamo i tre punti"
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa
Immagine top news n.1 Krstovic e Carnesecchi regalano un sorriso a Sarri: Atalanta corsaro sul campo del Monza
Immagine top news n.2 Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossa
Immagine top news n.3 Lazio, Gattuso: "Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione"
Immagine top news n.4 Napoli, Allegri: "Non tutto è perduto, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia"
Immagine top news n.5 Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Frattesi in tutto il suo splendore. Lang intacca le certezze biancocelesti
Immagine top news n.6 Non solo D'Aversa e Montella, c'è anche Calzona per il post Aquilani al Sassuolo
Immagine top news n.7 Bacconi gioca per noi Inter-Como: "Una delle due dovrà rinunciare al dominio"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Due esclusi illustri nella vittoria dell'Atalanta: Samardzic e Scamacca restano fuori
Immagine box news Serie A Raddoppio immediato dell'Inter: Valle regala a Thuram il pallone del 2-0 contro il Como
Immagine box news Serie A Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"
Immagine box news Serie A Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
Immagine box news Serie A Inter-Como, sugli spalti di San Siro c'è anche mister Antonio Conte
Immagine box news Serie A Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa : “E' una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso”
Immagine box news Serie B Tutino fa sorridere la Samp. Blucerchiati in vantaggio dopo il primo tempo sulla Carrarese
Immagine box news Serie B Virtus Entella-Modena 0-2, le pagelle: la decide Montevago con una doppietta in dieci minuti
Immagine box news Serie B Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago segna una doppietta, Galloppa consolida il secondo posto
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate -
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Immagine box news Serie C Serie C, Cittadella fermata dalla Giana, il Potenza vince ancora. Poker Lecco, bene il Catania
Immagine box news Serie C Spezia, Turati esalta la squadra: "Nove assenti, ma i ragazzi mi danno grandi risposte"
Immagine box news Serie C Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini dopo il 3-1 al Vado: "Non dobbiamo avere paura di niente"
Immagine box news Serie C Serie C, Girone B: colpo del Pescara a Grosseto, Torres convincente con il Latina
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio