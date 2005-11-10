Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 15:53Serie B
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 15:53Serie B
Montevago firma una doppietta in cinque minuti e porta il Modena sul 2-0 all'intervallo contro la Virtus Entella.
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Belotti in panchina? Ci pensa Montevago. All'intervallo di Virtus Entella-Modena la formazione ospite è avanti 2-0 grazie alla doppietta dell'attaccante classe 2003 arrivata in 5 minuti.
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
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