Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:53Serie B
08.11.2026 15:53Serie B
Fonti preferite
Montevago firma una doppietta in cinque minuti e porta il Modena sul 2-0 all'intervallo contro la Virtus Entella.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Belotti in panchina? Ci pensa Montevago. All'intervallo di Virtus Entella-Modena la formazione ospite è avanti 2-0 grazie alla doppietta dell'attaccante classe 2003 arrivata in 5 minuti.

Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago

Articoli correlati

Immagine news 1
Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago segna una doppietta, Galloppa consolida il secondo posto
Immagine news 2
Modena, Montevago: "Settimana speciale, sono diventato padre e ho segnato"
Immagine news 3
Modena, fatta per Montevago: l'attaccante ha firmato un triennale con opzione

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
16:30 Serie BLive TMW
Live TMWDa Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine news 2
16:04 Serie B
Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate -
Immagine news 3
15:53 Serie B
Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte
Immagine news 4
13:33 Serie B
Avellino, Nesta dopo il derby col Benevento: "Un buon punto, ma dobbiamo migliorare"
Immagine news 5
13:04 Serie B
Sampdoria, Mezzotero al centro del progetto: avviati i contatti per il rinnovo fino al 2030
Immagine news 6
12:34 Serie BLive TMW
Live TMWDa Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine news 7
11:49 Serie B
Mantova, Bardi: "Lavoriamo sempre al top. Ora la pausa per recuperare energie"
Immagine news 8
09:55 Serie B
Avellino, Palumbo è soddisfatto: "Punto importante fuori casa che ci dà continuità"
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Gattuso: "Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione"
Immagine top news n.1 Napoli, Allegri: "Non tutto è perduto, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia"
Immagine top news n.2 Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Frattesi in tutto il suo splendore. Lang intacca le certezze biancocelesti
Immagine top news n.3 Non solo D'Aversa e Montella, c'è anche Calzona per il post Aquilani al Sassuolo
Immagine top news n.4 Bacconi gioca per noi Inter-Como: "Una delle due dovrà rinunciare al dominio"
Immagine top news n.5 Due estati difficili, risultati opposti: Lazio e Napoli agli antipodi con mercati 'bloccati'
Immagine top news n.6 Cuadrado chiede scusa per il suo passaggio all'Inter: "Non volevo ferire il mondo bianconero"
Immagine top news n.7 Gattuso torna a Napoli. Dove ha ancora un primato: è sua l'ultima Coppa Italia vinta
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Sosa duro con Allegri: "Con lui non c'è futuro, per me andava esonerato in ogni caso"
Immagine box news Serie A Lazio, Gattuso: "Siamo stati bravi e ci teniamo il punto, il Napoli ha giocatori forti"
Immagine box news Serie A Lazio, Lazzari: "Gattuso è stato un fenomeno, quello di oggi è un punto importante"
Immagine box news Serie A Napoli, Rrahmani spiega: "Lang stava minacciando l'arbitro. Gli ho detto di fare attenzione"
Immagine box news Serie A Gattuso predica calma, la delusione dei giocatori suggerisce altro: la Lazio inizia a crederci
Immagine box news Serie A Allegri: "Fortunatamente ne ho passati pochi di questi periodi. La barca va portata in porto"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate -
Immagine box news Serie B Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta dopo il derby col Benevento: "Un buon punto, ma dobbiamo migliorare"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Mezzotero al centro del progetto: avviati i contatti per il rinnovo fino al 2030
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Cittadella ferma dalla Giana, il Potenza vince ancora. Poker Lecco, bene il Catania
Immagine box news Serie C Spezia, Turati esalta la squadra: "Nove assenti, ma i ragazzi mi danno grandi risposte"
Immagine box news Serie C Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini dopo il 3-1 al Vado: "Non dobbiamo avere paura di niente"
Immagine box news Serie C Serie C, Girone B: colpo del Pescara a Grosseto, Torres convincente con il Latina
Immagine box news Serie C Livorno, rinforzo sulla fascia destra: preso Gabriele Mulazzi
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio