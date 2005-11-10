Ravenna, Mandorlini dopo il 3-1 al Vado: "Non dobbiamo avere paura di niente"

Il Ravenna conquista la terza vittoria consecutiva, espugnando il "Giovanni Sivori" di Sestri Levante con un 3-1 ai danni del Vado. Una prova solida e convincente per i giallorossi, capaci di mostrare il carattere di una squadra di rango contro un avversario coriaceo e ostico.

Al termine della partita è intervenuto il tecnico Andrea Mandorlini, che ha sottolineato la necessità di mantenere la concentrazione senza farsi condizionare dalla classifica: "Dovevamo portare a casa la vittoria, però credo stia diventando troppo ansiosa questa situazione. Non dobbiamo avere paura di niente. È un campionato che non vive solo di andata e ritorno, poi ne inizia un altro. Noi ci stiamo preparando per tutto, pensando a presentarci al meglio ad ogni partita. Non dobbiamo fermarci a vedere cosa fa lo Spezia".

Mandorlini ha poi evidenziato le difficoltà della trasferta e la crescita dell'avversario: "Siamo venuti qua in un campo difficile anche per la struttura, contro una squadra che ha cambiato marcia dall'arrivo del nuovo allenatore. Sono molto orgoglioso dei ragazzi, anche di chi non ha giocato. È stata dura, ce la siamo dovuta guadagnare, ma è bello così".

Sulla prestazione, il tecnico ha aggiunto: "Nel primo tempo non riuscivamo ad accorciare, dopo il vantaggio abbiamo gestito meglio la partita. Abbiamo fatto quello che deve fare una squadra importante come la nostra. Chi entra è determinante: al di là delle qualità singole, contano lo spirito e l'atteggiamento. Vittoria più che meritata".