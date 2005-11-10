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Serie C, Girone B: colpo del Pescara a Grosseto, Torres convincente con il Latina

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:31Serie C
08.11.2026 14:31Serie C
Fonti preferite
Il Pescara vince 3-1 in casa del Grosseto, la Torres supera 2-0 il Latina nelle gare del Girone B iniziate alle 14.30.
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono terminate le due gare di Serie C del Girone B iniziate alle 14.30. Successo importante del Pescara, che passa 3-1 in casa del Grosseto. Vince anche la Torres, 2-0 contro il Latina

SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV), 53' Latki (AV) 58' e 97' rig. Rizzo Pinna (UB)

Sabato 7 novembre
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2
15' Estrella Gaeleazzi (D), 22' (rig.), 41' Bertoli (P), 44' Toci aut. (P), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D).
Pergolettese-Renate 2-3
34' Delcarro (R), 45+7' Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)
Trento-AlbinoLeffe 2-1
1' Molina (T), 45+4' Mandelli (A), 63' Maffei
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi
Ore 17:30 - Treviso-Novara

La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 28*, Trento 27*, Arzignano Valchiampo 21*, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18*, Lecco 17, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17*, Pro Vercelli 16, Lumezzane 16*, Desenzano 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Renate 11*, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 7

*Una partita in più

GIRONE B
Sabato 7 novembre
Atalanta U23-Reggiana 4-3
10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' Vallarelli aut. (A), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A).
Ostiamare-Spezia 0-4
6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)
Forlì-Gubbio 1-0
45+3' Perretta
Vado-Ravenna 1-3
44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' Cernigoi (V), 89' Esposito (R)
Domenica 8 novembre
Grosseto-Pescara 1-3
50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90 Milan (P)
Torres-Latina 2-0
50' Bunino, 64' Corsinelli
Ore 14:30 - Campobasso-Livorno
Ore 17:30 - Pianese-Perugia
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

La classifica del Girone B: Spezia 35*, Ravenna 29*, Grosseto 23*, Pescara 22*, Torres 22*, Reggiana 20*, Livorno 19, Campobasso 18, Atalanta U23 18*, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16*, Latina 15*, Forlì 15*, Pineto 14, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9*, Gubbio 8*, Vis Pesaro 5.

*Una partita in più

GIRONE C
Sabato 7 novembre
Casertana-Casarano 1-0
10' Pezzella (CT)
Crotone-Giugliano 0-1
34' Balde (G)
Inter U23-Salernitana 1-0
41' Charlys (I)
Scafatese-Audace Cerignola 4-1
24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Lucas Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Catania-Sorrento
Ore 14:30 - Monopoli-Cosenza
Ore 14:30 - Savoia-Potenza
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Altamura-Cavese
Ore 20:30 - Foggia-Barletta
Ore 20:45 - Picerno-Bari

La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Scafatese 21*, Audace Cerignola 21, Sorrento 20, Inter U23 20*, Casertana 20*, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Giugliano 16*, Cavese 15, Salernitana 15*, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15*, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1*.

*Una partita in più

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