Livorno, rinforzo sulla fascia destra: preso Gabriele Mulazzi

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Livorno, rinforzo sulla fascia destra: preso Gabriele MulazziUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:18Serie C
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 13:18Serie C
Il terzino classe 2003 arriva al Livorno dopo le esperienze con Juventus e Sion. Indosserà la maglia numero 20.
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Il Livorno ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Mulazzi. Il terzino destro classe 2003 approda in amaranto dopo le esperienze con Juventus e Sion.
Livorno, ufficiale l’arrivo di Gabriele Mulazzi: il terzino ex Juventus sceglie il numero 20
Gabriele Mulazzi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915
Terzino destro classe 2003, Mulazzi arriva in amaranto dopo il percorso nel settore giovanile della Juventus, dove ha vestito le maglie delle formazioni Under 17 e Primavera, prima di approdare alla Juventus Next Gen.
In Serie C ha collezionato oltre 60 presenze, mentre sono 49 le gare disputate in Primavera 1. Nel 2025 il trasferimento al Sion, formazione che milita nel massimo campionato svizzero. Ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana Under 20.
Gabriele ha scelto la maglia numero 20.
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