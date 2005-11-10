Inter, Spence: "Sto bene. Oggi servirà la stessa mentalità vista in Champions"
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Matteo Selli
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Oggi alle 17:41Serie A
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08.11.2026 17:41Serie A
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Il difensore dell'Inter Djed Spence è intervenuto nel prepartita della gara contro il Como. Di seguito le sue parole a DAZN:
"Dovremo avere la stessa mentalità dopo la vittoria in Champions. Sto bene, devo trovare la mia forma migliore e posso farlo partita dopo partita. Speriamo di stare meglio".
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