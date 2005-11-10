Inter, Chivu: "Il Como è da Scudetto. Dovremo essere la nostra miglior versione"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN nel prepartita della gara di Serie A contro il Como. Ecco le sue dichiarazioni:

"Per quello che sta facendo il Como, per la continuità che danno direi che è una squadra che può sognare e ambire allo Scudetto, come tutte le squadre che si trovano lì in classifica. Sarà una partita difficile, sappiamo quello che fa vedere in campo, per palleggio ed intensità. Dovremo essere la nostra miglior versione, con tanta intensità sia con la palla, sia senza. Quando si rimane orientati bisogna essere aggressivi, a volte invece bisogna avere il piacere di andare a difesa della porta. È calcio internazionale, di una squadra evoluta e organizzata, che difendere anche con il blocco basso, lo fanno tutti. Sappiamo che gli mancano gli esterni che trovano la profondità. Mettono in campo dei trequartisti finti esterni, cercano la superiorità numerica dentro al campo. Dovremo trovare l'intensità giusta e la voglia di vincere i duelli per avere controllo su quello che fanno loro e quello che vogliamo proporre noi".