Il Torino torna al successo grazie a Vlasic: con la Cremonese finisce 1-0

Il Torino torna faticosamente al successo in campionato, dopo 3 sconfitte consecutive. La sfida della 15^ giornata di Serie A contro la Cremonese termina 1-0 in favore dei granata, con rete decisiva segnata da Nikola Vlasic al minuto 27 del primo tempo.

La prima frazione è divertente e ricca di capovolgimenti di fronte, con i padroni di casa che ci provano con Che Adams prima di sbloccarla col numero 10, bravo ad approfittare di una mischia in area che coinvolgeva Duvan Zapata e Baschirotto. La Cremonese però non resta a guardare e fa paura alla retroguardia di Baroni con Jamie Vardy e con la solita rovesciata di Bonazzoli, controllata da Paleari.

La ripresa inizia con la Cremonese vogliosa di trovare il pareggio ed il Torino a caccia del gol che regalerebbe tranquillità. Per i granata ci provano Che Adams e Simeone, per i grigiorossi è Moumbagna il più pericoloso ma la mira non è delle migliori. La partita mantiene comunque ritmi alti e incertezza fino all'ultimo minuto, con la squadra di Davide Nicola che sembra non volersi mai arrendere alla sconfitta e che reclama un tocco di mano del Cholito Simeone in area di rigore all'ultimo secondo del match. Il Torino però regge, a differenza di tante altre volte in stagione, e porta a casa un successo fondamentale per la sua classifica.