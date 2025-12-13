Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino-Cremonese 1-0, le pagelle: Vlasic guizzo da 3 punti, ospiti opachi in avanti

Torino-Cremonese 1-0, le pagelle: Vlasic guizzo da 3 punti, ospiti opachi in avantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:11Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Torino-Cremonese 1-0

TORINO
Paleari 6 - Reattivo nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Spicca la sua parata sulla splendida rovesciata di Bonazzoli.

Ismajli 6 - L'ex Empoli gioca una gara ordinata, concedendo poco o nulla nella sua zona di competenza e non calando mai di attenzione nei 90 minuti.

Maripan 6,5 - Al centro dell'area granata è una sicurezza, oltre ad essere spesso minaccioso anche in quella avversaria. Prestazione da vero totem.

Coco 6 - Completa al meglio il reparto arretrato, sbagliando difficilmente una chiusura difensiva.

Pedersen 6 - Buona prova sulla corsia di destra, con qualche galoppata chiusa con cross invitanti. Meglio nella seconda frazione di gioco.

Vlasic 7 - Al Toro serviva grinta e il croato ne è il perfetto rappresentante. La sua prova è anche piena di qualità e anche furbizia, perché è grazie a quest'ultima caratteristica che ruba il tempo a Zapata e Baschirotto e firma la rete da 3 punti.

Asllani 6 - Buona regia da parte dell'ex Inter, che serve palloni interessanti alle punte mettendole nelle condizioni di incidere sotto porta. Dal 91' Ilkhan sv.

Gineitis 6 - Il lituano mette tanta sostanza in mezzo al campo, impedendo alla Cremo di impostare agilmente la manovra. Dal 63' Casadei 6 - Conferisce freschezza al centrocampo, in un secondo tempo con il punteggio incerto fino alla fine.

Lazaro 6 - Rischia la frittata poco dopo l'1-0, ma per sua fortuna Vardy non è glaciale come in altre occasioni. Migliora con il procedere del match, soprattutto in fase di spinta. Dal 91' Biraghi sv.

Adams 6,5 - Lotta e si muove senza sosta come al solito, tenendo in apprensione la retroguardia avversaria. Pericoloso in più occasioni, ma Audero gli sbarra la strada. Dall'83' Ngonge sv.

Zapata 6,5 - Non è ancora al cento per cento, ma fa sentire eccome la sua presenza in area. E' lui a propiziare la rete del vantaggio servendo il pallone giusto a Vlasic pur con la complicità di un non irresistibile Baschirotto. Dal 63' Simeone 5,5 - Torna dopo l'infortunio, dimostrando di essere ancora in ritardo di condizioni. In ombra negli ultimi metri.

Marco Baroni 6,5 - Serviva una riposta di carattere e tale è arrivata. Toro ordinato, concentrato e capace di creare anche diverse occasione sfruttandone una nel primo tempo. Il primo passo, in una stagione in cui la squadra può e deve fare di più rispetto a quanto visto fino ad ora.

CREMONESE
Audero 6,5 - Il migliore dei suoi. Nel primo tempo evita che la Cremo vada sotto subito, con una bella parata su Adams. Può far poco sul gol di Vlasic, ma poi nella ripresa evita che il punteggio sia più pesante.

Terracciano 6 - Il migliore del trio difensivo ospite. Sollecitato in più occasioni, non si fa trovare quasi mai impreparato evitando più pericoli al suo portiere.

Baschirotto 5 - Ha un cliente scomodo come Zapata e lo soffre in più di un duello. Emblematico quello prima del gol, dove non argina a dovere il colombiano e aiuta a servire Vlasic per la stoccata vincente.

Ceccherini 6 - Schierato all'ultimo visto il forfait di Bianchetti, risponde presente con una prova nel complesso apprezzabile.

Barbieri 5 - Con il Toro che sviluppa molto dalla sua parte, vive un pomeriggio difficoltoso in cui contiene a fatica e si propone poco. Dal 63' Floriani 6 - Molto meglio rispetto al compagno, soprattutto come tenuta difensiva sulla destra.

Payero 5 - Non emerge nella battaglia in mezzo al campo, così come con qualche inserimento dei suoi. Non migliora dopo l'intervallo.

Bondo 5 - Dovrebbe essere una diga, che però non contiene come dovrebbe le azioni granata. Prestazione al di sotto della sufficienza e, non a caso, Nicola lo toglie poco dopo l'inizio della ripresa. Dal 51' Zerbin 5,5 - Dovrebbe dare un cambio di passo al centrocampo di Nicola, ma non riesce nel suo intento.

Vandeputte 5,5 - Di solito illumina la mediana con soluzioni sempre intriganti, ma nella giornata di oggi risulta in ombra come gran parte dei compagni. Dal 77' Vazquez sv.

Pezzella 5,5 - Avvio interessante sul piano della spinta, poi prova sempre più opaca col passare dei minuti. Dal 63' Sanabria 5 - Grande ex di giornata, forse patisce un po' l'emozione ma si fa fatica a ricordare situazioni offensive con lui come protagonista.

Vardy 5,5 - La volontà dell'inglese non manca mai, ma stavolta non è accompagnata da una certa pericolosità sotto porta.

Bonazzoli 6 - In una prima parte di gara grigia per la Cremonese, è l'unico che ci prova rendendosi pericoloso in un paio di occasioni. Dal 77' Moumbagna 5 - In un match non ricco di occasioni, pesa il suo errore a due passi dalla porta.

Davide Nicola 5,5 - La sua squadra non si ripete dopo le vittorie contro Bologna e Lecce. Squadra piuttosto opaca, che però di fatto paga una disattenzione in un match abbastanza equilibrato.

