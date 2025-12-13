Como, Fabregas: "Diao va in Coppa d'Africa". E sul CT del Senegal: "Colloquio poco piacevole"

Assane Diao è stato inserito nelle ultime ore nell'elenco dei convocati del Senegal per la Coppa d'Africa, ragion per cui il Como lo vedrà fare le valigie e raggiungere la sua Nazionale per disputare le partite in ordine dal 21 dicembre al 18 gennaio (giorno della finale). L'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha commentato il fatto in conferenza stampa: "Preferisco non toccare molto il tema, è convocato e ho parlato con lui dopo la partita contro l'Inter. Sa bene la mia opinione", ha esordito lo spagnolo.

Senza negare che qualche attrito tra il club e il Senegal ci sia, eccome, nella gestione del giocatore: "Ho parlato anche con il CT (Pape Thiaw, ndr), non è finita con una conversazione molto piacevole", l'ammissione di Fabregas. "Loro hanno tutta la forza. Diao andrà, se vorrà gestirla in quella maniera", ha provato a restare sul generico il tecnico del Como. Per poi annunciare: "Parte martedì". Proprio il giorno seguente il match in trasferta contro la Roma all'Olimpico.

Su quali opzioni invece restino in attacco, visto che dopo Roma e nelle successive cinque partite mancheranno Morata e Diao: "Ci sono, ne abbiamo, abbiamo 4 giocatori offensivi e due di 20 anni. In partite importanti ci sono momenti sì e no, con Kuhn stiamo aspettando, deve fare di più. Poi c'è Douvikas, Cerri e altre opzioni. Si vedrà nelle prossime partite. Ovvio che abbiamo iniziato a pensarci, con 4 attaccanti per 3 posizioni in 10 partite bisogna gestirle molto bene. Dopo Roma Diao non c'è".