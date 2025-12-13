Juventus, Spalletti: "Ho sentito Elkann: ha parlato di futuro e noi dobbiamo avere quel pensiero lì"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'importante match contro il Bologna in campionato, ha parlato anche delle ultime ore di cronaca che hanno visto una importante proposta d'acquista da parte di Tether per il pacchetto azionario di Exor, con conseguente no da parte di John Elkann. Queste le parole di Spalletti in merito:

Sulle parole di John Elkann cosa si sente di dire?

"Anche se sono arrivato qui da poco tempo, posso coinvolgere tutta la squadra, ma ho piacere a sentire la passione di John Elkann per questo club. Adesso sta a noi riportare il club al valore del passato o anche migliore".

Ha sentito Elkann? Quanto ci vorrà per tornare a vincere?

"Ho sentito e visto John Elkann. L'ho visto ieri e ogni tanto mi manda i suoi pensieri e queste sono cose che mi fanno piacere. Oggi ha parlato di futuro e noi dobbiamo avere in mente quel pensiero lì. Quando fai parte della Juve devi pensare al massimo che si può realizzare e stare nella tavola rotonda".