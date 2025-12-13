Serie A, la classifica aggiornata: il Torino ne scavalca cinque in un sol colpo, Cremonese a 20
In un colpo solo il Torino scavalca cinque squadre grazie al successo di misura ottenuto in casa contro la Cremonese. Nella classifica della Serie A la formazione di Marco Baroni sale a quota 17, staccandosi da Parma, Genoa e Cagliari e sorpassando anche Atalanta e Lecce. La Cremonese resta in una buona zona della graduatoria, ferma a 20 punti. Di seguito la classifica aggiornata.
Milan 31 (14 partite giocate)
Napoli 31 (14)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Sassuolo 20 (14)
Cremonese 20 (15)
Lazio 19 (14)
Udinese 18 (14)
Torino 17 (15)
Atalanta 16 (14)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (14)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (14)
Pisa 10 (15)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)
