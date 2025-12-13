Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali: due punte per Aquilani. Irpini a 3 dietro
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Avellino, match delle ore 17:15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa che cambiano qualcosa rispetto al successo di Modena dello scorso weekend. In difesa torna Brighenti al posto di Bettella, mentre la mediana passa a quattro con Cissè utilizzato da trequartista alle spalle del tandem Pittarello-Iemmello.
Irpini in campo con il 3-4-2-1, modulo diverso rispetto a quello utilizzato nell'1-1 contro il Venezia. Biancolino lascia fuori Palmiero a centrocampo e conferma Palumbo dietro il tandem d'attacco Biasci-Tutino. Ancora panchina per Patierno.
Catanzaro (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cissè; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino. Allenatore: Biancolino.