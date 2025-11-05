Live TMW Inter, Chivu: "In Champions niente è scontato, mi prendo la responsabilità"

L'Inter suda tanto ma batte il Kairat Almaty nella quarta partita della League Phase di Champions League. A San Siro decidono Lautaro Martinez e Carlos Augusto, in mezzo il pareggio momentaneo dei kazaki con Ofri Arad. Tra poco nella sala stampa del Meazza l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene per commentare la partita dello stadio Giuseppe Meazza.

23.45 - Comincia la conferenza stampa

Qual è l'analisi?

"Potevamo fare meglio ma prendo la cosa più importante ovvero i tre punti, senza pensare alle prossime partite. Guardo la classifica e i punti presi, in Champions le partite non sono mai scontate. Oggi lo abbiamo visto sulla nostra pelle".

Cosa intendeva dicendo devo dare qualcosa in più?

"Magari non ho trovato le parole giuste e qualcuno pensava fosse semplice. Mi prendo la responsabilità perchè l'allenatore è il primo colpevole".

Come mai Lautaro era frenetico?

"Tutta la squadra lo è stata. La frenesia ci ha portato anche a perdere la lucidità, anche dopo il gol del pari. Poi siamo stati bravi a trovare la giocata e sono arrivate altre energie. Sono stati bravi a fare il 2-1".

A proposito di frenesia anche Pio a volte è poco lucido?

"Pio Esposito è un 2005 e per me sta facendo un gran lavoro. Ogni volta che entra in campo impara a stare a certi livelli. Poi imparerà sempre di più ad eessere più lucido e determinante. Averlo per noi è importante. Con le partite imparerà a fare le cose senza frenesia".