Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."

Il Parma, il passaggio al Liverpool, il sogno dell'esordio e la rottura del crociato. Giovanni Leoni ha vissuto tutto questo in meno di un anno e lo ha raccontato quest'oggi ai microfoni di Sport Week, iniziando proprio da quel maledetto 23 settembre in cui il ginocchio ha fatto 'crack' all'esordio in maglia Reds: "Mi sono reso conto subito che fosse quel tipo infortunio. Un dolore grande, forte, il più forte che abbia mai provato, ma credo che la vita riservi certe cose e il destino mi abbia portato a questo. A me stesso, dico: Sarà successo per farmi diventare più forte".

In estate il trasferimento in Inghilterra dopo lunghi corteggiamenti delle big di Serie A, ma Leoni ammette che fossero soltanto voci: "Non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Poi è arrivato il Liverpool e fai fatica a non guardarlo con altri occhi. Devo dire che ogni giorno credo che la Premier sia stata la scelta migliore".

Infine, Leoni chiosa dando un punto sulla fase di recupero: "Ora la parte più difficile è passata . Sto facendo riabilitazione, piscina, palestra. Per un calciatore, un infortunio così può essere il momento più difficile della carriera ma io ora voglio solo allenare la testa per tornare più forte d i prima. Penso sia l’aspetto fondamentale: la testa può fare la maggior parte del lavoro".