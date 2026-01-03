TMW Sampdoria, in arrivo anche il quinto colpo: Martinelli sarà blucerchiato a inizio settimana

La Sampdoria sta facendo la voce grossa in questi primi giorni di gennaio. La squadra ligure infatti, come promesso dal Ceo Fredberg e il direttore sportivo Mancini, ha subito aggredito il mercato piazzando già quattro colpi in entrata rinforzando la rosa a disposizione di Gregucci e Foti con il difensore Mitoglou dall'AEK Atene, il centrocampista Esposito dallo Spezia, l'esterno offensivo Begic dal Parma e l'attaccante Brunori dal Palermo. I primi tre hanno svolto le visite mediche nella giornata di oggi e dovrebbero essere annunciati a breve giro di posta, probabilmente già nel pomeriggio o in serata.

Il quinto acquisto arriverà a inizio settimana, fra lunedì e martedì, e sarà - come anticipato - del portiere Tommaso Martinelli che si trasferirà in prestito secco dalla Fiorentina per cercare maggiore spazio e minutaggio. In viola dunque, alle spalle di De Gea, resteranno Lezzerini e Christensen.