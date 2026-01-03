Atalanta, Palladino ne convoca 22 per la gara contro la Roma: out in quattro

A poche ore dal fischio di inizio del big match tra Atalanta e Roma, in programma questa sera alla New Balance Arena di Bergamo a partire dalle ore 20:45 e valido per la 18^ giornata di Serie A, Raffaele Palladino ha reso noti i 22 convocati che prenderanno parte alla sfida. Nessuna sorpresa tra i nerazzurri, che dovranno fare a meno dei lungo degenti Bakker e Bellanova e dei due impegnati con le rispettive Nazionali in Coppa d'Africa Kossounou e Lookman. Questa la lista completa:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Scamacca, Sulemana.