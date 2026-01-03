Reggiana, altro colpo in prospettiva dal Sudamerica: in arrivo Pasquoto dall'Avai

Dopo aver chiuso con il centrocampista classe 2004 Martin Suarez del Montevideo Wanderers, che ieri è sbarcato in città per le visite mediche e la firma sul contratto, la Reggiana punta un altro giovane sudamericano per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Davide Dionigi.

Come riferisce Sky Sport il club emiliano sarebbe infatti vicino al centrale difensivo Lucas Pasquoto, classe 2005 dell’Avai in Brasile. Il calciatore non ha mai esordito in prima squadra e nell’ultima stagione si è messo in luce con la maglia dell’Under 20 del club verdeoro. Si tratta dunque di un acquisto in prospettiva più che per l’immediato.