Spezia, oggi le visite mediche di Radunovic. Da domani sarà a disposizione di Donadoni

Nella giornata di oggi in casa Spezia il neo portiere Boris Radunovic sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto ed essere, da domani, agli ordini del tecnico Roberto Donadoni. Il calciatore arriverà in prestito secco dal Cagliari senza alcuna opzione a favore dei liguri. Lo riferisce Il Secolo XIX spiegando che questo porta il club ligure a delle valutazioni attende sul futuro che riguardano anche il giovane Diego Mascardi.

Il classe 2006, che si giocherà il posto da titolare con il serbo, piace molto in Serie A con la Roma che lo aveva seguito a lungo la scorsa estate e gli interessamenti confermati dallo stesso direttore sportivo Stefano Melissano da parte di Cagliari, Lazio e Napoli che hanno chiesto informazioni sul ragazzo in ottica futura.

Il quotidiano rivela poi che il club ha seguito altre due piste per rinforzare la porta: quella che portava a Horatiu Moldovan, attualmente in prestito dall’Oviedo dall’Atletico Madrid e lo scorso anno al Sassuolo, e quella per Razvan Sava che l’Udinese avrebbe offerto allo Spezia. Sul primo Melissano ha parlato così: “Moldovan interessava molto, ma che si è deciso di fare una scelta anche futuribile, visto che l’importante ingaggio forse non avrebbe permesso di tenerlo anche per l’anno successivo”. Alla fine però la scelta è caduta su Radunovic.