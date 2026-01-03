TMW Fiorentina, arrivato il transfer per Solomon: il calciatore sarà a disposizione per la Cremonese

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del suo primo colpo del mercato invernale. Si tratta di Manor Solomon, esterno d’attacco israeliano classe 1999 che arriva in Serie A dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, dopo questi primi sei mesi trascorsi - senza grandi fortune - agli spagnoli del Villarreal.

Sebbene in un primo momento si era parlato di un giocatore impossibilitato a giocare domani pomeriggio contro la Cremonese a causa della mancanza del transfer per il suo acquisto, tuttavia la redazione di TMW ha raccolto la precisazione arrivata dalla Fiorentina, che sottolinea come il trasfer sia arrivato appena in tempo e il giocatore sarà dunque a disposizione del tecnico Paolo Vanoli.