Da Cunha fa un gol storico: il Como torna a segnare in Serie A su rigore dopo 23 anni

Il gol su rigore realizzato da Lucas Da Cunha che ha sbloccato la sfida tra il Como e l'Udinese è destinato a fare, a suo modo, la storia del club lariano. Il capitano della squadra al 18' si è presentato sul dischetto e ha spiazzato Padelli con un preciso penalty calciato centralmente.

Un gol tanto facile quanto complicato per il Como, che non trasformava un rigore in Serie A addirittura dal 9 febbraio del 2003, quasi 23 anni fa. In quell'occasione fu Nicola Caccia a capitalizzare il tiro dagli undici metri contro il Parma battendo Sebastian Frey. Dopo cinque rigori assegnati e cinque sbagliati.

In quella stagione a sbagliare i successivi due fu Nicola Amoruso. L'anno scorso, anno in cui il Como è riuscito a tornare in Serie A, a fallire furono Patrick Cutrone e Nico Paz. Quest'anno, infine, l'ultimo penalty sbagliato porta la firma di Alvaro Morata, lo scorso novembre a Napoli. Un digiuno lungo quasi ventitré anni è stato finalmente spezzato. Il rigore di Lucas Da Cunha non vale solo il vantaggio contro l’Udinese, ma rappresenta anche una liberazione per il Como.