Da Cunha su rigore, il Como si diverte: Udinese assediata, è 1-0 all'intervallo

Conduce il Como al Sinigaglia nel primo tempo, merito del rigore firmato Da Cunha al minuto 18. Udinese in estrema difficoltà e con poche idee, servirà molto di più per impensierire i padroni di casa.

Un primo tempo analitico, con il Como a scandire il verbo del fraseggio corto e dell’improvvisa verticalizzazione contro il metodismo dell’Udinese. Tra insistenza e pazienza i padroni di casa al Sinigaglia hanno ricavato l’episodio che ha stappato la partita, in seguito ad una trattenuta plateale di Piotrowski su Moreno in piena area di rigore. Da Cunha non ha esitato a presentarsi dal dischetto e fulminare centralmente Padelli con l’1-0, per spianare la strada dei lariani.

Perrone si dispera, Padelli evita il raddoppio

Giusto quanto bastava per incanalare nei binari giusti la partita per il Como, ai danni di un’Udinese non irresistibile e piuttosto sterile in attacco. Il solo tentativo su pallonetto di Zaniolo per punire l’errore di Perrone e Butez non è stato sufficiente per scalfire le certezze dei lariani, che hanno sfiorato il raddoppio in due occasioni con Jesus Rodriguez. Il tacco di prima intenzione del playmaker argentino di casa ha provocato un sussulto dei tifosi biancoblù allo stadio, ma Padelli ha evitato guai e il primo tempo si è concluso sull'1-0.