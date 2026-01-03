L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij

Joao Cancelo è il primo obiettivo per la fascia destra dell'Inter e c'è la reale possibilità che possa arrivare a rafforzare un reparto ora privo di una vera e propria alternativa a Denzel Dumfries, visto che Luis Henrique non ha convinto totalmente nelle partite in cui è stato impiegato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ipotesi più probabile è quella di un prestito semestrale a Milano, con conseguente arrivo a Riyadh di uno tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con il primo che è il principale indiziato a riunirsi con Simone Inzaghi all'Al Hilal.

Sul portoghese c'è pure il Barcellona, ma Jorge Mendes, il suo agente, continua a consigliargli la soluzione italiana perché è considerata la migliore soluzione tecnica. Cancelo è stato tagliato dalla lista 2026 dopo una lite con l'ex allenatore dell'Inter, ma il carattere dell'esterno non preoccupa. I dirigenti e Cristian Chivu lo conoscono bene e ne apprezzano il talento e la duttilità, visto che può giocare sia a destra che a sinistra, esattamente quello che serve allo stato attuale ai vicecampioni d'Italia e d'Europa in carica.

In Spagna non hanno manifestato tutta questa voglia di acquistarlo, cosa che invece è successa all'Inter, con Marotta e Ausilio che hanno accelerato e bramano di averlo al più presto. La società di Viale della Liberazione pagherebbe 3 milioni di euro al lordo dell'ingaggio dell'ex Valencia, il resto sarebbe a carico dei sauditi, che in cambio vogliono, come spiegato, un centrale.