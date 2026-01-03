Ufficiale Virtus Entella, nuovo innesto in difesa: arriva Alborghetti dalla Giana Ermino

La Virtus Entella ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di un'altra vecchia conoscenza del tecnico Andrea Chiappella come il terzino destro Alborghetti che ha allenato alla Giana Erminio. Il giocatore arriva a titolo definitivo proprio dal club lombardo. Questa è la nota ufficiale del club ligure:

"Mattia Alborghetti è un nuovo giocatore dell’Entella. Il difensore classe 1998 si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dalla Giana Erminio.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Alborghetti nell’ultimo anno e mezzo è stato uno dei punti fermi della Giana Erminio, dove nella scorsa stagione ha lavorato con mister Andrea Chiappella.

Nella prima parte dell’attuale campionato, sempre a Gorgonzola, ha totalizzato 18 presenze, impreziosite da 2 gol".