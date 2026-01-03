L'Udinese fa muro per Atta: rifiutata un'offerta da 20 milioni di euro del Fulham

L'Udinese non mentiva quando spiegava che non avrebbe voluto cedere Arthur Atta nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club friulano ha rifiutato una proposta da 20 milioni di euro formulata dal Fulham. Il centrocampista è attualmente ai box per infortunio, ma è considerato un giocatore chiave per la squadra di Kosta Runjaic, che spera di riaverlo al più presto.

La sua crescita nell'ultimo periodo è stata esponenziale e ha convinto tutti delle sue qualità. Chi ci ha creduto per prima è stata proprio la società dei Pozzo, che adesso se lo gode e non è disposta a fare sconti a nessuno. Per acquistare Atta dunque serviranno offerte irrifiutabili, altrimenti ogni discorso sarà rimandato al termine della stagione, quando fare cassa sarà un'opzione per i bianconeri.

Atta, che dovrebbe rientrato contro il Torino, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 con l'Udinese. In carriera vanta 44 presenze e 2 gol con i friulani, 43 gettoni e 2 reti con il Metz e 16 apparizioni e 5 centri con la seconda squadra dei francesi. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Francia Under 20. Chissà se in futuro sarà preso in considerazione anche per la nazionale maggiore.