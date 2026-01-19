Inter, Chivu incorona Thuram: "Ha tutto per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondo"

Mister Cristan Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Arsenal, ha speso belle parole per il suo attaccante Marcus Thuram: "Thuram per me è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Un giocatore può riposare e per noi è importante, ha qualità e tutte le caratteristiche per essere tra i migliori dieci attaccanti al mondo".

Sulla crescita del francese, il tecnico dell'Inter ha poi aggiunto: "Il merito è suo e sa bene che può migliorare. Lui lavora con grande convinzione e siamo molto felici di quello che sta facendo. Non si deve creare un caso. Anche se domani rimanesse in panchina per me è importante. Abbiamo quattro attaccanti che ci danno una grande mano".

Infine, una battuta sul paragone Lautaro Martinez-Francesco Totti fatto dall'ex difensore nerazzurro Daniele Adani: "Non è giusto paragonare Lauti con Francesco. Per il modo in cui approccia la gara e per le nostre richieste fa un gran lavoro. Partecipa molto nell'azione manovrata scendendo sulla trequarti. Lui non è un rigorista e non li batte e comunque ha fatto undici gol senza battere i rigori. Lui aiuta anche in fase di non possesso pressando i difensori. Anche lui vuole avere una stagione positiva".

