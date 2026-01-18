Inter, Chivu: "L'avanzamento di Akanji? Soluzione in più quando c'è da soffrire"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo dei nerazzurri sul campo dell'Udinese per 0-1, grazie alla rete di Lautaro Martinez.

Sulla prestazione

“La squadra ha fatto una prestazione matura, capendo i momenti della partita, cercando di essere propositiva e soffrendo anche negli ultimi minuti".

Sulla crescita nelle prestazioni

"Questa crescita è merito dei ragazzi e del lavoro quotidiano, c'è tanta voglia di essere competitivi e di essere coerenti con quello che è il nostro lavoro e le nostre ambizioni. Cerchiamo di mettere in campo la nostra miglior versione, consapevoli di giocare ogni tre giorni e che abbiamo l'obbligo e il dovere di essere sempre pronti".

Sul tandem Pio Esposito-Lautaro Martinez

"Io ho quattro attaccanti che lavorano bene, che si completano, che mettono tutto a disposizione del gruppo, che vivono il quotidiano con serenità, impegno e responsabilità. Il nostro gioco passa anche da quello che riescono a fare e stanno facendo un ottimo lavoro".

Sulla scelta di avanzare Akanji davanti ai tre centrali nel finale di gara

"È una soluzione in più soprattutto quando c’è da soffrire, quando gli avversari negli ultimi minuti buttano qualche palla lunga".

Sul lavoro di squadra

"Ultimamente tutta la squadra sta facendo un gran lavoro per attenzione e responsabilità in fase difensiva a partire dalla pressione alte e dal blocco medio. C’è tanta voglia di portare avanti il lavoro, il progetto, c’è una voglia pazzesca di essere competitivi e di portare avanti una stagione che non è male. Quello che stiamo proponendo è la testimonianza della voglia e dell’accettazione di questi ragazzi, non è facile entrare nella loro testa e cambiare qualche abitudine. Si difende alto, la pressione parte dagli attaccanti, dal loro lavoro, dai raddoppi e le pressioni da dietro, dall’intensità e la voglia dei nostri centrocampisti di andare a duello e anche il coraggio dei difensori di mantenere la linea alta. L’impegno e la voglia di questo gruppo è pazzesca e gli faccio i complimenti perché tutti si sono messi a disposizione delle nostre idee e cercano di accontentarci e di portare avanti la nostra stagione".