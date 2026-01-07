Inter, Chivu: "Non pensiamo a domenica, nel calcio si rischia di prenderla dove non si vuole"

Cristian Chivu torna a Parma per la prima volta da ex. Queste le parole del tecnico dell'Inter a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Sono stati tre mesi molto intensi a Parma con il raggiungimento finale dell'obiettivo. Per la bellezza di questa società e di questa città, rimanere in Serie A e fare la massima categoria se lo meritavano tutti".

Hai dato rotazioni, rispetto alle ultime partite gioca Pio. E' una scelta di condizione?

"Tutti devono essere coinvolti, fanno vedere quello che è la loro qualità, l'apporto in questa stagione. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto solo due giorni di preparazione a questa gara, abbiamo giocato domenica sera. Quando giochi a 72 ore sei costretto qualche volta a fare cambi, ma non cambiamo per questo, ma perché i nostri giocatori meritano di partire dall'inizio".

Che partita sarà?

"Intensa, noi non cambiamo più di tanto la nostra mentalità, la nostra voglia di fare duelli e andare a pressare alto ci sarà sempre. Sarà una partita fatta di duelli, di letture fatte bene, loro hanno cinque giocatori in mezzo al campo, bisogna esser bravi ad andare con convinzione e coraggio a fare questi duelli di cui parlavo prima".

C'è il rischio di pensare già a domenica?

"Giochiamo tra pochi minuti, dobbiamo pensare per forza a questa partita. Il calcio è questo, quando inizi a fare pianificazioni spesso la prendi dove non vuoi prenderla.