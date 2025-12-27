Chivu difende Luis Henrique: "Non l'ho visto non all'altezza, gli è mancata un po' di iniziativa"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta (17° turno di Serie A), ha parlato così delle difficoltà nel sostituire l'infortunato Dumfries e delle possibili soluzioni tattiche, oltre al suo sostituto naturale Luis Henrique:

Non c'è un sostituto omologo di Dumfries, Luis Henrique è la soluzione definitiva? Oppure è arrivato il momento di Diouf?

"La responsabilità dei giocatori è importante. Luis si è trovato in una realtà con pressioni altissime e ogni piccolo dettaglio viene messo sotto la lente di ingrandimento. Io in queste partite non ho visto un Luis Henrique non all'altezza, ha cercato di dare il suo contributo. Gli è mancata magari un po' di iniziativa ma dal punto di vista tattico non ha fatto meno dei suoi compagni. Denzel poi è ovvio che è un giocatore importante, l'anno scorso tra l'altro se non sbaglio ha fatto dieci gol. Ma non dobbiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. Ha qualità".

Avete pensato a Frattesi esterno?

"Non ho mai pensato a questo. Abbiamo provato esperimenti con Carlos e Diouf, che comunque può interpretare il ruolo per impatto fisico e caratteristiche che ha. A Davide non abbiamo mai pensato a questo. Lo abbiamo provato sotto punta, poi Davide per vari motivi ha giocato meno ma non posso raccontare tutte le cose. Alcune cose non posso venire a raccontarle. Abbiamo un giocatore come Luis Henrique per ricoprire il ruolo a destra e lo sta facendo discretamente bene. Diouf quando subentra ci dà degli spunti, come saltare e nel cercare la porta".

Rileggi qui tutte le parole di mister Chivu!