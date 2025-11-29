Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati

Recupero importante in casa Inter in vista della gara di domani contro il Pisa, in programma all'Arena Garibaldi a partire dalle ore 15:00 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. Come riferito da Sky Sport, infatti, Cristian Chivu potrà contare su Henrikh Mkhitaryan, che tornerà tra convocati.

Nella giornata di ieri l'armeno era tornato ad allenarsi in gruppo, avendo completamente smaltito l'infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dallo scorso 25 ottobre, patito nel corso della sfida al Maradona contro il Napoli.

Come arriva il Pisa

Marin non è al top e dunque mister Gilardino potrebbe puntare su Piccinini, con un reparto completato da Toure, Aebischer e Vural. Nel 3-4-2-1, davanti a Semper, ecco il terzetto difensivo formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli A(Albiol verso la panchina). In attacco, Nzola non si tocca: possibile che siano ancora Leris e Tramoni a giocare sulla trequarti.

Come arriva l'Inter

Dopo la batosta di Madrid l’Inter si tuffa nuovamente nel campionato con la trasferta di Pisa. Chivu schiera il consueto 3-5-2 con Sommer in porta, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa. Sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco, in mezzo invece Barella, Calhanoglu e Sucic. Davanti le due punte sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che torna titolare dopo la panchina iniziale della gara di Champions League. (da Milano, Bruno Cadelli)