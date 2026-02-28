Assist al bacio di Mkhitaryan e golazo al volo di Dimarco: Inter avanti 1-0 sul Genoa
Inter in vantaggio contro il Genoa. Assist delizioso di Mkhitaryan che mette Federico Dimarco tutto solo davanti al portiere e gran sinistro a incrociare al volo dell'esterno nerazzurro, ancora una volta decisivo in questa stagione. Beneamata avanti 1-0 dopo 32 minuti di gioco a San Sio.
