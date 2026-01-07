Inter, Chivu torna dove tutto è iniziato: "A Parma 3 mesi belli e intensi"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che Inter vedremo oggi?

"L'Inter ha una identità chiara, prova a fare determinate cose, con fiducia. Non cambierà il nostro atteggiamento nemmeno stasera

Che difficoltà può creare il Parma?

"L'atteggiamento nostro è quello, è una gara fatta di duello, soprattutto quando si va a pressare e si ha l'intenzione di mantenere una squadra alta. Devi vincere i duelli con intensità".

Torni in una città nella quale hai iniziato il percorso da allenatore. C'è emozione?

"Io sono contento che con il nostro lavoro in quei tre mesi belli e intensi, una società come il Parma è riuscita a mantenere la massima categoria, se lo merita".