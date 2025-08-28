Inter, Chivu: "Vogliamo essere protagonisti in Champions League. Saremo pronti"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai canali ufficiali della società nerazzurra dopo i sorteggi della Fase Campionato di Champions League.

Queste le parole del tecnico nerazzurro, riportate dal sito ufficiale dell'Inter: “La Champions League è una competizione importante, di assoluto prestigio, dove l’Inter ancora una volta vuole essere protagonista. Affronteremo squadre di altissimo livello, tutte molto competitive, in campi con atmosfere incredibili: sono certo che ci faremo trovare pronti per onorare al meglio questa manifestazione”.

E a proposito di Chivu, al debutto da allenatore in Champions League, così ha parlato del suo allenatore il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport: "Chivu è alla prima esperienza da allenatore ma questa manifestazione l'ha vinta, sa come si affrontano gli avversari. Questa nuova formula è molto difficile, l'importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l'aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".

Queste le 8 avversarie dell'Inter nella Fase Campionato di Champions League

PRIMA FASCIA: Inter - Liverpool

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund - Inter

SECONDA FASCIA: Inter - Arsenal

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid - Inter

TERZA FASCIA: Inter - Slavia Praga

TERZA FASCIA: Ajax - Inter

QUARTA FASCIA: Inter - Kairat Almaty

QUARTA FASCIA: Union SG - Inter