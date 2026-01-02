Inter, colpo Cancelo in arrivo: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione

L'Inter tanta il colpo in difesa. Con il ko di Dumfries, il club di viale della Liberazione vuole puntare un esterno destro che possa dare qualità e garanzie in fase di spinta a mister Cristian Chivu. Per questa sessione di calciomercato, il nome più gettonato resta quello di Joao Cancelo che potrebbe quindi rientrare nel nostro campionato dopo i trascorsi con la Juventus di qualche anno fa. Adesso il portoghese veste la maglia dell'Al-Hilal ma la sua avventura in Arabia Saudita potrebbe concludersi a breve.

I nerazzurri hanno infatti battuto la concorrenza del Barcellona che lo avrebbe rivoluto volentieri alle proprie dipendenze. La trattativa al momento non sarebbe facile anche se potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club saudita avrebbe accettato le condizioni dei nerazzurri e potrebbero pagare parte dello stipendio del giocatore.

La volontà dell’Inter sarebbe quello di averlo spinto a disposizione per le prossime giornate di campionato. Ma, si legge sempre sulla rosea, la palla adesso passa proprio al giocatore che dovrebbe prendere la decisione finale.