Il Barcellona annuncia Cancelo, poi cancella il post. Cos'è successo?

Nelle scorse ore il Barcellona ha annunciato l'acquisto di Joao Cancelo, salvo poi cancellare il post. Ma cosa è successo?

Secondo quanto riportato da Jijantes l'ufficio stampa ha erroneamente pubblicato la notizia sebbene non fossero stati ancora definiti tutti i dettagli dell'accordo. Cancelo, 31 anni, arriva dall'Al Hilal con la formula del prestito fino al termine della stagione e ha già sostenuto in mattinata le visite mediche. Intanto alle 16.45 è stata convocata una conferenza stampa, presumibilmente per annunciare proprio il terzino portoghese, cercato in questa sessione di mercato anche dall'Inter.

Cancelo ha chiuso con 45 presenze la sua esperienza all'Al Hilal, nelle quali ha segnato 3 reti e servito 14 assist. Ma zero titoli. Tutto bene sotto la guida del connazionale Jorge Jesus, almeno fino ai primi problemi fisici sorti in primavera, dove da marzo fino alla fine del campionato ha saltato 9 partite per infortuni muscolari. Con l'arrivo di Simone Inzaghi, dopo l'impiego al Mondiale per Club sono tornati i problemi fisici, da qui l'esclusione dalla lista considerando le norme restrittive sull'utilizzo dei giocatori stranieri.

Con un Mondiale alle porte, è necessario per il giocatore farsi trovare pronto e in una condizione fisica accettabile. Negli ultimi tre mesi Cancelo ha potuto giocare solo in Champions League asiatica, dove però gli impegni erano mediamente di una partita al mese. Nonostante ciò il ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha continuato a convocarlo, impiegandolo anche nell'ultima finestra internazionale. Ma è evidente che in questi sei mesi che portano alla Coppa del Mondo anche la selezione lusitana non si può permettere di averlo fuori condizione. Da qui la scelta di andare al Barcellona, piazza che l'ex Inter conosce molto bene e dove punta a recitare un ruolo da protagonista.