TMW Inter, colpo in prospettiva: arrivato a Milano il giovane difensore Jakirovic

L'Inter ha chiuso la trattativa con la Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic, difensore centrale croato classe 2006 arrivato a Milano proprio in questi minuti. Una trattativa, quella definita con la società croata, che si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus. Un rinforzo di prospettiva, in attesa di capire quale sarà il suo adattamento e la sua crescita.

Il giocatore, sbarcato a Milano, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto. Nei giorni scorsi, il presidente dell'Inter Beppe Marotta aveva così parlato del giocatore: "La Dinamo ha sempre giocatori interessantissimi. Non nascondo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio per lui, speriamo di chiudere quanto prima e saremmo felici di avere con noi questo ragazzo molto interessante".