Dalla 10 con l'Italia alle ultime deludenti prove: Fiorentina, qual è il vero Fagioli?

Certe immagini raccontano più di tante parole. Quella di Nicolò Fagioli con la maglia numero 10 della Nazionale, indossata a ottobre nella sfida contro la Francia allo Stade de France, rappresenta uno dei momenti più significativi del suo percorso recente. Un riconoscimento importante per il centrocampista classe 2001, protagonista di una ripartenza dopo il difficile periodo legato alla squalifica per il caso scommesse. Una rinascita che sembrava aver restituito al giocatore serenità e centralità, ma che oggi deve trovare conferme anche nella quotidianità con la Fiorentina.

Gli ultimi segnali e il lavoro da completare

Le recenti uscite hanno però evidenziato qualche difficoltà. Contro l'Atalanta, Vanoli ha deciso di sostituirlo all'intervallo, mentre nella trasferta contro il Sassuolo Fagioli è incappato in una prova complicata, con una palla persa che ha favorito l'azione del vantaggio firmato Laurienté. Episodi che riportano al centro il tema della continuità. Alla qualità nella gestione del pallone deve infatti aggiungere maggiore incisività nelle situazioni di contrasto e in fase di non possesso, aspetti fondamentali per completare la sua crescita.

Vanoli lo difende

Sul piano personale, inoltre, le notizie relative al presunto ricatto da 40mila euro legato al passato hanno nuovamente acceso l'attenzione mediatica. Una vicenda nella quale Fagioli risulta parte lesa, ma che potrebbe comunque rappresentare un ulteriore elemento di pressione. Vanoli ieri ha scelto di proteggerlo pubblicamente, confermandogli fiducia ma adesso toccherà al centrocampista rispondere sul campo: trasformare le difficoltà in motivazione e ritrovare un ruolo da protagonista e la sfida con la Juventus può diventare un'occasione preziosa per rilanciarsi.