Cesena, Gelli dopo il successo sul Catanzaro: "Una vittoria sporca che ci dà forza"

Al termine del match vinto dal Cesena contro il Catanzaro, Jacopo Gelli ha raggiunto la sala stampa dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi per commentare la partita con i giornalisti presenti.

"Il gol è stato una gioia immensa, soprattutto davanti a questo pubblico e a questa tifoseria. È stato un gol arrivato in un momento in cui ci stavamo giocando, eravamo lì, lo cercavamo e alla fine è arrivato. Sono troppo contento ed è un gol che dedico a tutta la mia famiglia, alla mia ragazza e ovviamente anche alla squadra. Per come stiamo lavorando, per l'intensità che mettiamo in allenamento, questo è un gol che merita di essere condiviso con tutti."

"Vincere una partita simile è un segnale fondamentale, perché oltre al fatto di giocare bene e di fare partite importanti, a volte è bello anche ricevere queste soddisfazioni e avere dei risultati importanti in partite molto più sporche. Questa è stata una vittoria sporca che ci dà tanta forza, soprattutto quando giochiamo in casa, perché deve essere il nostro fortino e lo sarà. Sentiamo l'appoggio dei tifosi e siamo contenti di questo."