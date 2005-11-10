Roma, una vittoria per chiudere il tour de force: 3-0 al Sassuolo. Gasp: “Siamo forti”

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma, ma la notizia più importante per Gian Piero Gasperini arriva forse dal calendario: ora ci saranno due settimane di sosta per recuperare i numerosi giocatori ancora ai box. Allo Stadio Olimpico non c’è partita: i giallorossi dominano e travolgono il Sassuolo di Alberto Aquilani con un netto 3-0, firmato dalle reti di Hermoso e Mora, oltre all’autogol di Walukiewicz.

Roma, travolto il Sassuolo. Gasperini: “Siamo forti”

Al termine della gara, Gasperini ha commentato così la prestazione della sua squadra in conferenza stampa: “C'è da essere soddisfatti del calcio di questa Roma, è una squadra forte. Dobbiamo toglierci qualche difetto: abbiamo sbagliato qualche gol di troppo”. Poi, il punto sugli infortunati in vista del ritorno in campo fissato per il 21 novembre contro il Parma: “Penso a recuperare i nostri infortunati: non siamo molto coperti in attacco”.