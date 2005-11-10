Lazio, test da grande: a Napoli per certificare tre mesi da favola

Se non basta un quarto di campionato per dare già delle risposte, la sfida di oggi a Napoli può mettere il timbro su tre mesi straordinari della Lazio di Gennaro Gattuso. I biancocelesti sono in testa alla classifica e non vogliono pensare al primato, ma è chiaro che quanto fatto fino ad oggi rappresenta la più grande sorpresa di questa Serie A. "Faremo una prima festa al raggiungimento dei 40 punti" ha detto Gattuso ieri in conferenza stampa, ma un risultato positivo oggi al Maradona blinderebbe l'Europa. Mantenere 14 punti sul Napoli, visto anche l'enorme vantaggio su possibili pretendenti ai posti europei a inizio stagione come Atalanta e Fiorentina, rappresenterebbe una seria ipoteca. Il tutto però va fatto contro un Napoli ferito, con Gattuso che ha chiarito: "Non mi fido di Allegri, è sgamato e dovremo farci trovare pronti".

Lazio, le scelte di Gattuso: il dubbio è Tavares

Per provare ad avanzare ulteriormente la candidatura della Lazio tra le grandi Gennaro Gattuso cambierà pochissimo rispetto alle ultime uscite. La novità obbligata è in attacco, con l'infortunio di Zaccagni che sposta Noslin a sinistra e riporta Pinamonti al centro dell'attacco dal primo minuto dopo due mesi. A destra confermatissimo Isaksen, che indosserà per la prima volta dall'inizio la fascia da capitano. Non ci saranno cambiamenti a centrocampo, dove però torna Rovella tra i convocati, con Belahyane in regia e la coppia Taylor-Frattesi. In difesa il dubbio rimane per Nuno Tavares, che ha smaltito l'affaticamento muscolare ma non è ancora al 100%. Il portoghese dovrebbe partire dal primo minuto, in caso contrario spazio a Pedraza nel quarto difensivo completato da Provstgaard, Sutalo e Floriani Mussolini davanti a Mandas.