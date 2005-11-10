Con Palladino è un Bologna da Champions: 16 punti in 7 gare, prima 1 in 4

E' un Bologna completamente nuovo, rinfrescato e rinnovato nelle ambizioni quello targato Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha ridato nuove energie alla compagine emiliana, che viaggia a ritmi forsennati da quando è arrivato l'ex allenatore del'Atalanta.

16 punti in sette gare, quattro vittorie di fila di cui tre in trasferta

Solo l'Inter ha fermato i nuovi rossoblù, dopo il pari dell'esordio contro il Torino che ha fermato l'emorragia. Con la nuova guida tecnica il Bologna ha centrato ben cinque vittorie, di cui quattro di fila. Espugnata Cagliari, San Siro, il Tardini di Parma stasera e battuto il Monza in casa. In totale fanno 16 punti in 7 gare, un rendimento da Champions League, poco sotto a chi guida il campionato, Lazio e Inter.

5ª giornata (19/09/2026): Bologna – Torino 1-1

6ª giornata (11/10/2026): Lecce – Bologna 1-2

7ª giornata (17/10/2026): Bologna – Inter 1-3

8ª giornata (24/10/2026): Cagliari – Bologna 0-2

9ª giornata (28/10/2026): Milan – Bologna 2-4

10ª giornata (31/10/2026): Bologna – Monza 2-1

11ª giornata (07/11/2026): Parma – Bologna 1-2

Prima 1 in quattro, ma con tanti big match

Quante difficoltà con Domenico Tedesco: appena un punto nelle prime quattro gare, è l'unico motivo per cui il Bologna non è già a lottare per un posto in Champions visto il rendimento con Palladino.

1ª giornata (24/08/2026): Bologna – Lazio 0-1

2ª giornata (31/08/2026): Atalanta – Bologna 1-0

3ª giornata (06/09/2026): Bologna – Sassuolo 2-2

4ª giornata (13/09/2026): Napoli – Bologna 1-0