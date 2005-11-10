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Spalletti aspetta Conceicao, ma arrivano buone notizie: recuperati McKennie e Celik

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
08.11.2026 06:45Serie A
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La Juventus prepara la trasferta di Firenze: Conceicao spera nella convocazione, mentre Spalletti ritrova McKennie e Celik ma perde ancora Cambiaso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina, la Juventus partirà alla volta di Firenze e nell’elenco dei convocati ci potrebbe essere anche Francisco Conceicao. Il portoghese, ieri, ha lavorato parzialmente in gruppo e in mattinata verrà valutato definitivamente da Spalletti, che deciderà se portarlo in Toscana. Conceicao è fermo dalla sfida del 18 ottobre contro la Lazio per un fastidio alla spalla. La sua presenza resta dunque in dubbio, ma filtra un cauto ottimismo. I recuperi per Firenze, però, saranno certamente due, visto che McKennie e Celik hanno lavorato regolarmente in gruppo. Entrambi saranno quindi a disposizione del tecnico bianconero per la trasferta contro la Fiorentina.

Cambiaso, continua il momento no: secondo infortunio stagionale e il mercato di gennaio resta un'incognita

Spalletti per la gara contro la Fiorentina non avrà a disposizione Cambiaso. Il numero 20 bianconero ha accusato un fastidio muscolare contro l’AZ Alkmaar e oggi non sarà a disposizione. Per Cambiaso prosegue dunque un momento particolarmente complicato, visto che questo è il secondo infortunio accusato da inizio stagione. Il numero 20 bianconero aveva cominciato l'annata sportiva giocando poco, anche perché Celik è diventato titolare, seppur fuori ruolo. Successivamente, l'infortunio alla caviglia lo ha costretto a fermarsi per diverse settimane, rallentando ulteriormente il suo percorso. Una volta rientrato, Cambiaso ha trovato poco spazio e, quando è stato impiegato, le sue prestazioni non sono state particolarmente brillanti. Adesso è arrivato un altro stop, che inevitabilmente complica ancora di più la sua situazione. Al momento non resta che attendere i tempi di recupero e capire quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. Al suo rientro, però, il terzino dovrà fare molto di più se vorrà riprendersi il posto da titolare. La concorrenza, infatti, non manca e le gerarchie potrebbero cambiare ulteriormente nelle prossime settimane. Ma attenzione anche al mercato di gennaio, perché una cessione di Cambiaso non è da escludere. Il suo futuro in bianconero, dunque, potrebbe diventare uno dei temi da seguire nella prossima finestra di mercato.

Juventus, a Firenze confermato il 3-4-3: Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic in attacco

La Juventus a Firenze confermerà il 3-4-3, modulo sul quale Spalletti sembra intenzionato a puntare anche per la prossima sfida di campionato. In porta ci sarà Vicario, ormai punto di riferimento della formazione bianconera. Davanti a lui toccherà a Gatti, Bremer e Lucumì, che andranno a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne, invece, ci saranno Kalulu e McKennie, con compiti differenti in entrambe le fasi di gioco. Il francese si muoverà sulla destra, mentre l'americano agirà sulla corsia opposta, a sinistra. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Sarr e Douglas Luiz, chiamati a garantire equilibrio e qualità nella gestione del pallone. Il centrocampo avrà un ruolo fondamentale per permettere alla squadra di mantenere il controllo della partita e accompagnare la manovra offensiva. In attacco, invece, Spalletti dovrebbe affidarsi al tridente composto da Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic. I tre avranno il compito di mettere in difficoltà la retroguardia viola, cercando di sfruttare gli spazi e creare occasioni da gol. Una formazione che confermerebbe quindi le scelte delle ultime uscite, con alcune novità legate ai rientri dagli infortuni. Resta da capire se Conceicao riuscirà a recuperare in tempo per essere almeno convocato. Il portoghese potrebbe rappresentare un'opzione in più a gara in corso, ma la decisione definitiva arriverà soltanto dopo l'ultima valutazione dello staff tecnico.

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