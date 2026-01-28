Inter, Cruz incuriosito dalla coppia Thuram-Bonny: "Meritano questa chance in Champions"

L'ex attaccante dell'Inter, Julio Cruz, in collegamento con Inter TV ha parlato della sfida che sta per cominciare per i nerazzurri, in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: "Qua non dipende solo da una partita, ma da tante gare. L'Inter deve cercare di vincere. La cosa che mi tengo di più è di questo 6-2 in casa: tante volte si è parlato di un'Inter che creava molto, ma non concretizzava e questo è un bel segnale. Anche nelle sfide con le grandi squadre l'Inter ha creato tante occasioni, nonostante abbia perso, speriamo che oggi possa fare diversi gol e raggiungere gli ottavi, che sarebbero meritati".

Questo il commento sulle scelte di formazione da parte di Chivu: "Cambi di formazione? Thuram-Bonny credo sia una coppia che merita di partire dall'inizio. Una bella partita per quelli che devono dimostrare e che stanno facendo bene, come Sucic, Zielinski. La squadra che ha messo oggi è formata da ragazzi a cui sta dando tanta fiducia".