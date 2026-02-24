Cruz convinto dall'Inter e da Chivu: "Nessuno pensava potesse fare come oggi"

L'ex attaccante Julio Cruz è stato intervistato da Sky Sport e ha detto la sua sulle vicende che riguardano due sue ex squadre quando era calciatore, l'Inter che è attesa dal ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt e il Bologna, che ieri sera è tornato a vincere al Dall'Ara battendo 1-0 l'Udinese e ha in vista anch'esso i 90 minuti conclusivi del playoff europeo, ma contro il Brann.

Partendo dall'Inter, dice Cruz: "L'Inter dovrà fare la sua partita. Si parla tanto dell'Italia che forse non porta nessuna squadra agli ottavi di Champions, ma prima c'è da giocare". Per poi complimentarsi con Cristian Chivu, oggi allenatore dell'Inter e nei nerazzurri compagno di squadra proprio dello stesso Cruz dal 2007 al 2009: "Nessuno pensava che potesse fare quello che sta facendo oggi".

Prima di passare all'Inter, Cruz ha vestito per tre anni la casacca del Bologna. E parla così delle vicende della società emiliana in maglia rossoblù: "Eravamo abituati a vedere un altro tipo di Bologna, ma in questi anni ha fatto benissimo".