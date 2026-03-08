Cruz: "Il Milan sarà aggressivo, l'Inter deve stare tranquilla. Un derby ti rimane per sempre"

Julio Cruz è ospite di Inter TV e nel pre-partita del derby ha parlato delle sfide che ha giocato in passato con la maglia nerazzurra contro il Milan: "La mia prima volta entrai e feci il gol del pareggio dopo 15 secondi. Poi la ribaltammo, Ibrahimovic fece il 2-1... Lì senti non solo l'abbraccio della gente allo stadio, ma quello di tutta la città. Dopo ho capito che cosa significa vincere un match del genere".

Cruz prosegue poi parlando anche di attualità: "Oggi credo sia decisivo il centrocampo, sarà una partita veloce, Allegri vorrà far sì che l'Inter venga aggredita, non ci faranno giocare. Noi eravamo forti, vincere un derby ti rimane per tutta la vita, è difficile spiegarlo, devi viverlo... Dobbiamo essere tranquilli, abbiamo grandissimi giocatori. Mi dispiace per Thuram, ma capita...".