Bastoni, la ricostruzione dei fischi del Via Del Mare. E c'è il motivo della fascia a De Vrij

Clima rovente al Via del Mare nel pomeriggio di sabato, dove Alessandro Bastoni è stato bersaglio di fischi insistenti a ogni pallone toccato. Un’accoglienza tutt’altro che calorosa per il difensore dell’Inter, in un contesto che ha sorpreso molti presenti e la stessa panchina nerazzurra. Cristian Chivu ha scelto di sostenerlo per tutta la gara, spendendo parole e gesti d’incoraggiamento, mentre il vice Aleksandar Kolarov, lo ha salutato con un eloquente "sei stato un campione", reagendo ai primi mugugni con uno sguardo incredulo verso la tribuna coperta.

La contestazione, non organizzata ma diffusa in vari settori dell’impianto, ha risparmiato soltanto la Curva Nord salentina, concentrata esclusivamente a spingere il Lecce. Sui social il caso ha acceso il dibattito e. come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, diversi tifosi giallorossi sostengono che i fischi siano arrivati da spettatori di altra fede, i cosiddetti “rinnegati”, leccesi che simpatizzano per le grandi squadre, richiamati anche in un coro.

Curiosa, infine, la nota sulla fascia: nella distinta iniziale Bastoni figurava capitano, prima della correzione a penna a favore di Stefan de Vrij. Nessun caso, però, si legge sul quotidiano, perché nelle gerarchie l’olandese precede l’azzurro, che ha indossato la fascia solo dopo la sua uscita dal campo.