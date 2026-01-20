Inter, Dimarco: "Ci giocheremo tutto all'ultima. Nel caso, pronti a giocare i playoff"

L'esterno dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro l’Arsenal chiuso con una sconfitta per 1-3.

Cosa è mancato?

"Ci è mancato fare gol. Abbiamo incontrato una squadra forte, lo sapevamo ed è un peccato. Ci giocheremo tutto all'ultima con il Borussia".

Come si fa a difendere sugli angoli, che sfruttano in quel modo particolare?

"Hanno fatto non so quanti gol in questi 3 anni con Arteta. E' una cosa che provano, c'è poco da fare. Siamo stati anche sfortunati, ma il pallone va così veloce che si fa fatica".

Una vittoria potrebbe non bastare.

"Lo sappiamo, nel caso in cui non ci qualificassimo direttamente ci giocheremmo i playoff".