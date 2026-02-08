Lautaro aggancia Bonisegna. Solo Mazzola ha una media gol inferiore nella top 10 dell'Inter
Con la rete segnata al Mapei Stadium, Lautaro Martinez sale nel podio dei migliori marcatori nella storia dell’Inter. Agganciato Roberto Boninsegna - che presto verrà scavalcato - altri obiettivi sono rimandati almeno alla prossima stagione, a meno che l’argentino non segni in 14 partite i 38 gol che lo separano da Altobelli secondo.
A colpire, oltre ai numeri del Toro, è il fatto che la sua media (di fatto un gol ogni due partite), per quanto ovviamente ottima, sia superiore soltanto a quella di Sandro Mazzola, tra i giocatori in top ten. Pressoché identica quella di Altobelli, come pure quella di Benito Lorenzi. A impressionare, considerato che si tratta di un giocatore dell’era moderna, è quella di Bobo Vieri, pur decimo.
La top 10 dei migliori marcatori dell’Inter
Giuseppe Meazza: 284 gol - 408 presenze - 0,7 media gol/partita
Alessandro Altobelli: 209 gol - 466 presenze - 0,45 media gol/partita
Roberto Boninsegna: 171 gol - 287 presenze - 0,6 media gol/partita
Lautaro Martinez: 171 gol - 368 presenze - 0,46 media gol/partita
Sandro Mazzola: 161 gol - 565 presenze - 0,28 media gol/partita
Luigi Cevenini III: 158 gol - 190 presenze - 0,83 media gol/partita
Benito Lorenzi: 143 gol - 314 presenze - 0,46 media gol/partita
Istvan Nyers: 133 gol - 182 presenze - 0,73 media gol/partita
Mauro Icardi: 124 gol - 219 presenze - 0,57 media gol/partita
Christian Vieri: 123 gol - 190 presenze - 0,65 media gol/partita