La Lazio la sblocca nei minuti di recupero: Pedro-gol al 47', Juve in svantaggio all'intervallo

Si chiude sullo 0-1 per la Lazio il primo tempo all’Allianz Stadium contro la Juventus, gara valida per il 24° turno di Serie A. A decidere fin qui è la rete di Pedro nel recupero, al termine di una frazione intensa, giocata a ritmi alti e ricca di occasioni da entrambe le parti. I biancocelesti colpiscono nel momento psicologicamente più delicato, andando all’intervallo in vantaggio.

La Juventus parte forte e prova subito a prendere in mano il pallino del gioco, affidandosi alla qualità di Kenan Yildiz e alle iniziative sugli esterni. I bianconeri costruiscono diverse occasioni, soprattutto con Bremer, che sfiora il gol in due circostanze trovando sulla sua strada un grande Ivan Provedel, decisivo con un intervento prodigioso sul colpo di testa del difensore brasiliano. Da segnalare anche un gol annullato a Koopmeiners per posizione di fuorigioco di Thuram che aveva coperto la visuale del portiere al 26'.

La Lazio, però, resta sempre in partita e col passare dei minuti cresce. Maldini e Isaksen mettono in difficoltà la difesa juventina, mentre Nuno Tavares spinge con continuità sulla sinistra. Al 45’+2 arriva l’episodio che cambia il parziale: una leggerezza di Locatelli in uscita permette a Maldini di avviare la ripartenza, rifinita alla perfezione da Pedro, il cui tiro deviato da Bremer spiazza Di Gregorio. All’intervallo è 1-0 Lazio, con la Juventus chiamata a reagire nella ripresa.

Segui qui live di TMW di Juve-Lazio